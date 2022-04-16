В МИД РФ назвали театром абсурда кампанию США по исключению России из СПЧ ООН

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Кампания США по исключению России из Совета ООН по правам человека является театром абсурда, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

По словам дипломата, Вашингтон неоднократно нарушал основы гуманитарного права и сам не соответствует критериям членства в совете. Он отметил, что из 12 основных международных правозащитных конвенций и факультативных протоколов к ним Штаты ратифицировали только пять таких документов.

При этом американская сторона, несмотря на декларируемое гендерное равноправие, до сих пор не присоединились к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Среди других документов Вершинин также назвал Конвенцию о правах ребенка, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Конвенцию о правах инвалидов.

"И это не полный список, а лишь базовые договоры. <...> А сколько раз за последние 20 лет Вашингтон выступал агрессором, развязывая по своему усмотрению войны во всех регионах мира? <...> И вот, государство с таким послужным списком в правозащитной сфере берется судить, кто из членов Совета ООН по правам человека достоин оставаться в этом органе?" – приводит слова дипломата РИА Новости.

7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За нее отдали голос 93 страны. Против проголосовали 24 государства, воздержались 58. Уточнялось, что данное решение связано со специальной военной операцией по защите ЛНР и ДНР.

