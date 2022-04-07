Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете по правам человека

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Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека.

За резолюцию отдали голос 93 страны. Против проголосовали 24 государства. Не участвовали в голосовании 58.

Проект резолюции подготовил ряд стран Запада, включая Соединенные Штаты, Украину и Латвию. Уточнялось, что подобное решение принимается против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.

После принятия резолюции РФ сохраняет место в Совете по правам человека ООН, однако не может голосовать и не имеет права выступать. При этом в документе отмечается, что Генассамблея принимает решение пересмотреть вопрос в случае необходимости.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее заявил, что исключение России из Совета ООН по правам человека невообразимо, беспрецедентно и не поможет переговорам между РФ и Украиной. Он отметил, что нет никаких сомнений, что провокация в Буче является постановкой.

Россия прекратила членство в Совете Европы с 16 марта. Решение об исключении РФ из Совета Европы приняли в комитете министров организации на внеочередном заседании.

10 марта российский МИД опубликовал заявление, в котором сообщил, что Россия больше не будет принимать участия в Совете Европы. В ведомстве подчеркнули, что это связано с тем, что Евросоюз и НАТО разрушают данную организацию и усугубляют гуманитарно-правовую ситуацию в Европе, превращая Совет в площадку для самолюбования.

