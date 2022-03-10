Россия решила выйти из Совета Европы – МИД РФ

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Россия приняла решение больше не участвовать в Совете Европы. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что Евросоюз и НАТО, имея большинство в комитете министров Совета Европы, разрушают данную организацию и усугубляют гуманитарно-правовую ситуацию в Европе, превращая Совет Европы в площадку для самолюбования.
"Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", – подчеркнули в МИД.
Москва не станет терпеть попытки заменить международное право правилами, которые насаждают страны Запада, говорится в заявлении.
Член Совета Федерации Андрей Клишас, в свою очередь, пояснил, что выход РФ из Совета Европы никак не повлияет на россиян. По его словам, российские правовые стандарты во многом выше таковых в данной организации.
При этом он призвал россиян активнее обращаться за защитой своих прав в российские суды после выхода из Совета Европы, в том числе в Конституционный суд РФ.
"Нашим гражданам стоит активнее обращаться за защитой своих прав в рамках национальной юрисдикции", – сказал сенатор ТАСС.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
Кроме того, с Россией прекратили сотрудничество многие международные организации, а также спортивные ассоциации и федерации. В частности, накануне страны Северной Европы и Евросоюза решили временно остановить сотрудничество с Россией в Совете Баренцева/Евроарктического региона.
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