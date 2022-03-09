ЕС ввел новые санкции против 160 российских бизнесменов и чиновников

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Евросоюз расширил санкции в отношении России, а также пополнил список лиц, на которых распространяются ограничительные меры. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

"Еще 160 человек были внесены в список (санкционный. – Прим. ред.) в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – говорится в заявлении.

Речь идет о 14 крупных российских бизнесменах, имеющих отношение к ключевым секторам экономики РФ, их семьях, а также 146 членах Совета Федерации, которые одобрили договоры о взаимопомощи между Россией, ДНР и ЛНР.

Конкретные имена в заявлении не называются. Известно, что санкции коснутся предпринимателей, ведущих бизнес в сфере металлургии, сельского хозяйства, фармацевтики, телекоммуникаций и в цифровом секторе. Всего новые меры затронут 862 российских физических лица и 53 организации. Их счета в Евросоюзе будут заморожены, им также будет запрещено посещать страны ЕС.

Помимо этого, принято решение ввести запрет на экспорт в РФ технологий морской навигации и радиосвязи и внести Российский морской регистр судоходства в перечень организаций, на которые распространяются финансовые ограничения. Также решено признать криптовалюты тождественными ценным бумагам, чтобы еще больше ограничить возможности России брать займы в европейских банках.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики: от энергетики до банковского сектора.

В ответ на это Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, в новом законе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.

