Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций

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Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

Документ, разработанный правительством, был внесен в Госдуму 3 марта. В частности, в новом законе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.

Кроме того, закон устанавливает процедуры, регламентирующие особенности правового режима при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Также документ включает особенности исчисления МРОТ и прожиточного минимума.

Закон позволяет медицинским организациям закупать в большем количестве нужные изделия через электронный запрос котировок, а также лекарства, расходные материалы и медицинские изделия в упрощенном порядке. При этом Фонд социального страхования получил право закупать технические средства реабилитации и услуги у единственного поставщика.

Максимальная сумма закупки лекарств для назначения одному пациенту по решению врачебной комиссии повышается до 1,5 миллиона рублей. Препараты, не имеющие отечественных аналогов, можно будет закупать у единственного поставщика.

Обострение ситуации в экономике произошло после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.