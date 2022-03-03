В Госдуме заверили, что в РФ сохранятся все меры социальной поддержки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В России все меры социальной поддержки граждан будут сохранены, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24".
"Эти вопросы сейчас на контроле, и мы в будущем сделаем все для того, чтобы социальные обязательства были сохранены. Эти вопросы на постоянном контроле у президента", – отметил он.
Он подчеркнул, что нижняя палата парламента со своей стороны создает структуры, которые будут постоянно отслеживать и изучать эти вопросы.
"Только вместе, только консолидируя все возможности, мы сможем эффективно преодолеть все вызовы, санкции. И да, для нас это, если хотите, момент истины. Мы проходим этот этап, Россия будет другой", – сказал Володин, добавив, что страна станет более экономически состоятельной.
Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, содержащих комплекс мер поддержки россиян и экономики в условиях санкций. В частности, в документах содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.
Также вводятся упрощенные условия госзакупок и устанавливаются особенности исчисления МРОТ и прожиточного минимума.
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