В Госдуму внесли законопроекты о мерах поддержки россиян и бизнеса в условиях санкций

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Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, содержащих комплекс социально-экономических мер поддержки россиян и бизнеса. Документы размещены в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к одному из законопроектов указывается, что он разработан в целях защиты национальных интересов из-за недружественных действий иностранных государств. В документе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты. В частности, речь идет о вопросах обеспечения лекарственными препаратами, содействия занятости населения и оказания социальной помощи.

Еще один законопроект предусматривает ряд мер в экономике. В частности, в нем содержатся положения, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса, в том числе IT-компаний. Кроме того, вводятся упрощенные условия госзакупок.

Помимо этого, устанавливаются особенности исчисления МРОТ и прожиточного минимума. Также в рамках законопроекта кабмин сможет проводить в течение этого года дополнительную индексацию страховых пенсий.

Ситуация обострилась после обращения лидеров ДНР и ЛНР к президенту России с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Накануне Банк России объявил о новых мерах по поддержке граждан и кредиторов. В частности, регулятор принял решение отложить введение ограничений на количество выдаваемых банками необеспеченных потребительских кредитов до 1 января 2023 года, а финансовым организациям рекомендовано остановить до 31 января 2022 года процедуры по принудительному выселению должников из жилья, на которое ранее было обращено взыскание.

За день до этого марта Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности РФ. Согласно тексту документа, запрещается вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов. При этом расчет производится на основании официального курса Банка России на момент дня выезда.