ЦБ РФ объявил новые меры по поддержке граждан и кредиторов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России объявил о новых мерах по поддержке граждан и кредиторов, передает ТАСС.
Регулятор принял решение отложить введение ограничений на количество выдаваемых банками необеспеченных потребительских кредитов до 1 января 2023 года.
Кроме того, финансовым организациям (в том числе банкам и МФО) рекомендовано остановить до 31 января 2022 года процедуры по принудительному выселению должников из жилья, на которое ранее было обращено взыскание.
Ранее в Банке России рассказали о способах передачи финансовой информации в обход SWIFT. Российские банки могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений (СПФС), которая предоставляет такую возможность в аналогичном формате.
Евросоюз 2 марта отключил от платежной системы SWIFT семь российских банков. Ограничительная мера затронула кредитные организации ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
Поводом для обострения ситуации стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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