В ЦБ рассказали о способах передачи финансовой информации в обход SWIFT

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Российские банки могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений (СПФС), которая предоставляет такую возможность в формате SWIFT.

Как рассказали РИА Новости в Центробанке РФ, сегодня к данной системе подключены порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран.

"Банки активно пользуются этой системой, количество операций растет. Кроме этого, у банков есть и иные каналы взаимодействия со своими зарубежными корреспондентами, в том числе и собственные", – добавляется в сообщении регулятора.

Ранее стало известно, что Евросоюз отключил от платежной системы SWIFT семь российских банков. Ограничительная мера затронула кредитные организации ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Санкции против российских банков Евросоюз уже ранее вводил. Они коснулись Альфа-Банка, "Открытия", банка "Россия" и Промсвязьбанка. В частности, ЕС запретил предоставление всем юридическим лицам доступа к рынку капитала и любым видам финансовых услуг.

Поводом для обострения ситуации стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

