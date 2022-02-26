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Евросоюз ввел санкции против Альфа-банка, "Открытия", банка "Россия" и Промсвязьбанка в связи со специальной военной операцией России по защите ДНР и ЛНР, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление союза.

В частности, ЕС запретил оказание всем юридическим лицам доступ к рынку капитала и любым видам финансовых услуг. Кроме того, ограничивается предоставление технической помощи или торговли продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти на шельфе и в полярных широтах.

Ранее Евросоюз включил в санкционный список президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Также были включены Дмитрий Медведев, Владимир Колокольцев, Сергей Иванов, Михаил Мишустин, Дмитрий Певцов.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.