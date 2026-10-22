Компания Capcom объявила об утечке данных 11,7 миллиона пользователей

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Разработчик видеоигр Capcom заявил о несанкционированном доступе третьих лиц к данным сервиса учетных записей CAPCOM ID. Об этом компания заявила на своем сайте.

Capcom сообщила об инциденте в полицию префектуры Осака и комиссию по защите личных данных Японии. Инцидент затронул адреса электронной почты и идентификаторы системы в более чем 11,7 миллиона записей по всему миру. У 196 записей злоумышленники сменили пароль. Еще у 43 записей оказались затронуты дата рождения, пол, регион и псевдоним.

В Capcom указали, что данные банковских карт в число утекших сведений не входят. Пользователей, которых коснулся инцидент, компания уведомит дополнительно. Разработчик сообщил, что принял все необходимые экстренные меры. Сервисы с использованием учетной записи продолжают работать, на доступ к играм инцидент не повлиял.

Ранее стало известно, что логины и почта 18 миллионов игроков Minecraft могли утечь к хакерам. В частности, на незаконных форумах в даркнете появились два объявления о крупном взломе аккаунтов. Подтвердить масштаб утечки, заявленной хакерами, пока невозможно.

