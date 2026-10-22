Прокуратура начала уголовное преследование в отношении писателя Зыгаря

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова (Михаил Зыгарь признан в РФ иноагентом)

Замоскворецкий межрайонный прокурор инициировал уголовное преследование в отношении писателя Михаила Зыгаря (признан в России иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По результатам проверки, Зыгарь уже привлекался к административной ответственности за несоблюдение порядка работы иноагента. Находясь за пределами России, он распространял материалы без соответствующей маркировки.

Кроме того, Зыгаря привлекали за участие в деятельности иностранной организации, работу которой Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории страны. Несмотря на это, писатель продолжает участвовать в ее деятельности, отметили в надзорном ведомстве.

Материалы прокурорской проверки направили в следственный орган. Там решат вопрос об уголовном преследовании Зыгаря по уголовным статьям об уклонении от обязанностей иноагента и об организации деятельности иностранной организации, признанной в РФ нежелательной.

В 2024 году суд заочно приговорил Зыгаря к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима по делу о фейках о российской армии. По вменяемой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.