22 октября, 15:30Политика
Путин заявил, что таможенная система РФ должна быть одной из самых эффективных в мире
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Российская таможенная система должна быть одной из самых современных и эффективных в мире. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе (ФТС).
По словам главы государства, для этого есть все необходимое – люди, технологии и опора на исторический опыт.
"Уверен, что вы и впредь будете достойны решать стоящие перед вами задачи", – сказал Путин.
Он призвал упрощать таможенные процедуры, повышать прозрачность декларирования и оформления внешнеторговых документов. Важно создавать благоприятные условия для работы отечественных компаний и предприятий, предлагать удобные и доступные сервисы добросовестному национально ориентированному бизнесу.
Работа таможни, подчеркнул Путин, должна укреплять безопасность России.
Внешняя торговля, международные экономические и кооперационные связи должны приносить пользу стране, работать на укрепление суверенитета и безопасности, помогать обеспечивать бюджетную стабильность и открывать новые перспективы сотрудничества с партнерами – как в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), так и в мире, на всех континентах.
Ранее в аэропорту Домодедово таможенники остановили попытку незаконного ввоза старинных монет, которые были отчеканены в Российской империи в XIX веке. Всего в чемодане россиянина находились 24 металлические монеты разного размера и года выпуска. Экспертиза подтвердила, что 19 монет являются культурными ценностями.