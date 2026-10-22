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22 октября, 15:30

Политика

Путин заявил, что таможенная система РФ должна быть одной из самых эффективных в мире

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Российская таможенная система должна быть одной из самых современных и эффективных в мире. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе (ФТС).

По словам главы государства, для этого есть все необходимое – люди, технологии и опора на исторический опыт.

"Уверен, что вы и впредь будете достойны решать стоящие перед вами задачи", – сказал Путин.

Он призвал упрощать таможенные процедуры, повышать прозрачность декларирования и оформления внешнеторговых документов. Важно создавать благоприятные условия для работы отечественных компаний и предприятий, предлагать удобные и доступные сервисы добросовестному национально ориентированному бизнесу.

Работа таможни, подчеркнул Путин, должна укреплять безопасность России.

Внешняя торговля, международные экономические и кооперационные связи должны приносить пользу стране, работать на укрепление суверенитета и безопасности, помогать обеспечивать бюджетную стабильность и открывать новые перспективы сотрудничества с партнерами – как в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), так и в мире, на всех континентах.

Ранее в аэропорту Домодедово таможенники остановили попытку незаконного ввоза старинных монет, которые были отчеканены в Российской империи в XIX веке. Всего в чемодане россиянина находились 24 металлические монеты разного размера и года выпуска. Экспертиза подтвердила, что 19 монет являются культурными ценностями.

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