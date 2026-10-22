Столичные школьники познакомятся с работой киноиндустрии в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В кинопарке "Москино" стартовал второй сезон практических занятий для учеников московских предпрофессиональных медиаклассов. Об этом со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы сообщает портал мэра и правительства столицы.

До Нового года около четырех тысяч школьников смогут освоить работу с профессиональным оборудованием, пообщаться с представителями киноиндустрии и подготовить собственные материалы – статьи, посты, фоторепортажи и видеоролики. Практика пройдет на площадках с декорациями разных эпох и мест, включая "Москву 1940-х годов" и "Ковбойский городок".

Партнерство кинопарка с московскими медиаклассами началось в 2025 году. За первый сезон на площадках "Москино" побывали около трех тысяч учащихся.

Теперь организаторы рассчитывают расширить охват – к занятиям присоединятся в том числе школьники, которые пока только планируют поступить в медиаклассы. Программа даст им возможность познакомиться с разными специальностями в кино и получить опыт, который поможет выбрать дальнейший профессиональный путь.

Практическая работа в кинопарке уже вышла за рамки подготовки журналистских материалов. Участники прошлогоднего сезона, проявившие наибольший интерес к кино, получили возможность включиться в производство 30-серийного вертикального мини-сериала "Новенькая против К.Л.А.В.Д.И.И".

Во время съемок школьники работали вместе с командой проекта – помогали ассистентам-супервайзерам, сопоставляли сценарий с действием в кадре и контролировали отдельные детали.

Те, кто выбрал сценарное направление, создавали диалоги и участвовали в поиске актеров для ключевых ролей. Кроме того, некоторые ребята снимались в массовых сценах, а другие выполняли обязанности второго режиссера – координировали график съемок и занимались организационными вопросами.

Зрители впервые увидели сериал в летнем кинотеатре парка искусств "Музеон" во время Московской международной недели кино. Проект реализовали в рамках социальной инициативы Москвы, призванной привлечь молодое поколение к работе в киноиндустрии.

"Москино" создан в рамках проекта Сергея Собянина "Москва – город кино" и является частью столичного кинокластера, развиваемого департаментом культуры. Инфраструктура кинопарка включает восемь павильонов и 74 площадки с натурными и интерьерными декорациями.

Среди них – "Брестская крепость", "Провинциальные города Европы", "Юзовка", "Шахты", "Европейский город", "Современная Москва", "Рейхстаг", "Русский средневековый город" и "Города Восточной Европы".

Ранее в кинопарке обустроили пространство для прогулок и отдыха возле декорации "Разрушенный замок". На территории появились пешеходные дорожки, скамейки и амфитеатр, где будут проходить лекции, творческие встречи и театральные представления. Готический комплекс с башней и въездными воротами построили для фильма "Щекотун", а теперь он стал частью туристической инфраструктуры кинопарка.