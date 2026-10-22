Воробьев: новые станции метро появятся в Мытищах, Балашихе и Химках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, где в регионе появятся новые станции метро. Одним из ближайших этапов станет развитие Рублево-Архангельской линии, сообщает телеканал "360".

Уже в 2027 году на территории Подмосковья планируют открыть станцию "Липовая Роща". В дальнейшем эту ветку собираются продлить в сторону "Изумрудных холмов" в Красногорске.

В Мытищах станцию оранжевой линии хотят построить рядом с микрорайоном Ярославским. Предполагается, что она разгрузит Осташковское и Волковское шоссе.

В Балашихе планируют станции "Восточная" и "Балашиха" на синей ветке. В Химках собираются развивать Таганско-Краснопресненскую линию – там появятся станции "Химки" и "Куркино".

Для Ленинского округа возможны два варианта продления Люблинско-Дмитровской линии – со станциями "Развилка" и "Володарское шоссе". Это же касается Бирюлевской линии – ее собираются продлить до "Клубничных Полей", "Лопатина" и "Дрожжина".

К еще одному проекту относится продление Филевской линии в сторону Сколкова. Длина этого участка оценивается примерно в 12 километров.

"Жителей будем обязательно информировать, потому что долго и в Балашихе, и в Мытищах говорили о метро, а сейчас есть беспокойство, не будет ли каких-либо срывов", – отметил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что проекты будут реализовывать поэтапно, определяя приоритеты. Он также выразил надежду, что решения, которые были приняты, получится реализовать. До сих пор это получалось, заключил он.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года поезда Московского метрополитена преодолели более 862 миллионов километров. Такое расстояние можно сравнить, к примеру, с почти шестью дистанциями от Земли до Солнца и обратно. Если отталкиваться от длины экватора, этого было бы достаточно, чтобы обогнуть планету более 21,5 тысячи раз.

Подвижной состав метрополитена насчитывает почти 7 тысяч вагонов. Более 82% из них – современные поезда российского производства, и ежедневно они перевозят больше 8 миллионов пассажиров.