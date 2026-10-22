В Росрыболовстве исключили стоимость красной икры в 30 тыс рублей за килограмм

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Красная икра не будет стоить 30 тысяч рублей за 1 килограмм. При такой цене люди просто перестанут ее покупать. Об этом РИА Новости заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Ранее СМИ сообщали, что к Новому году стоимость красной икры в России может достигнуть 30–40 тысяч рублей за 1 килограмм. В конце прошлого года цена за килограмм продукта была около 7 тысяч рублей.

Среди причин возможного подорожания называют неудачную лососевую путину, потепление воды в Тихом океане и изменение миграционных маршрутов рыбы под влиянием климатического явления Эль-Ниньо.

По словам Шестакова, у каждого продукта существует свой ценовой предел. При этом глава ведомства затруднился оценить возможный баланс между спросом и предложением.

Между тем в Руспродсоюзе заявили, что из-за сокращения вылова лосося в 2026 году красная икра может подорожать, но ее дефицита в магазинах не ожидается. Исполнительный директор организации Дмитрий Востриков отметил, что рост цен способен подтолкнуть покупателей к более доступным альтернативам.

В частности, россияне могут переключиться на икру других видов рыб и белую рыбу. При этом запасы замороженного лосося после успешной путины 2025 года сохранились, хотя в основном их используют перерабатывающие предприятия.