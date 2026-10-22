69 социальных объектов возвели в Москве за 9 месяцев 2026 года

Фото: Градостроительный комплекс

С января по сентябрь 2026 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию 69 объектов социальной инфраструктуры общей площадью 732,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заммэра, глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передала пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.

По словам заммэра, из них 47 – здания школ, детских садов и образовательных комплексов, которые дали городу почти 21 тысячу мест для школьников и дошкольников. Также ввели 6 объектов культуры, 5 объектов здравоохранения и 11 спортивных объектов. Большую часть зданий возвели за счет внебюджетных средств: 52 социальных объекта площадью 473,8 тысячи квадратных метров.

Строительство охватило все административные округа Москвы. Например, в Дмитровском районе на севере города появилась школа на 800 мест. Четырехэтажное здание П-образной формы состоит из 2 блоков, соединенных третьим корпусом. В здании площадью почти 14 тысяч квадратных метров есть универсальные учебные кабинеты, спортивные залы, IТ-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы и медиатека. Территорию благоустроили и озеленили.

В районе Щербинка Новомосковского административного округа возвели детсад площадью около 4 тысяч квадратных метров на 300 воспитанников. Трехэтажное здание оформили в светлых тонах, а внутри оборудовали группы, музыкальный зал, медицинский кабинет и пищеблок полного технологического цикла. Рядом обустроили прогулочные дорожки и игровые площадки, высадили кустарники и разбили газоны.

В Мосгосстройнадзоре пояснили, что качество строительства обеспечивает системная работа специалистов "Контроля Москвы". На каждом этапе возведения соцобъектов проводятся проверки. На стройплощадках прошло свыше 450 контрольно-надзорных мероприятий – инспекторы проверяли конструкции и материалы на соответствие утвержденным проектным и архитектурно-градостроительным решениям.

Ранее сообщалось, что детский сад на 200 мест появился в Останкинском районе на северо-востоке Москвы. Объект находится по адресу улица Сельскохозяйственная, дом 39а. Его центральная часть площадью около 4,3 тысячи квадратных метров имеет три уровня, а второй блок – двухэтажный.

