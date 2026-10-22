Пятитысячную роботическую операцию провели в Сеченовском университете

Фото: vk.ru/sechenov_ru 15

В Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского университета выполнена пятитысячная операция с использованием роботической системы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Роботические технологии прочно вошли в повседневную практику центра. При этом спектр направлений, где их применяют, с каждым годом расширяется.

Впервые в истории университета операцию с роботом DaVinci провели в 2015 году. Вмешательство состоялось в Клинике урологии имени Р. Н. Фронштейна, управлял системой хирург Евгений Шпоть.

Сейчас в распоряжении специалистов три роботические установки: DaVinci Si, DaVinci Xi и Edge Medical. Кроме того, в травматологии и ортопедии для эндопротезирования крупных суставов используют активную роботическую систему Cuvis.

О том, что роботическая хирургия стала неотъемлемой частью системы здравоохранения Москвы, ранее сообщал Сергей Собянин. Число таких операций за последние 5 лет увеличилось в 4 раза. За первое полугодие 2026 года в городских больницах провели более 2,5 тысячи роботических вмешательств – на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

