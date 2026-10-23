Камбоджа выдала РФ двух граждан, находившихся в международном розыске

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Камбоджа выдала России мужчину, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования на 6,5 миллиона рублей, и женщину, разыскиваемую за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в аэропорту города Пномпень компетентные органы Королевства Камбоджа передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России двух граждан нашей страны, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола", – цитирует Волк ТАСС.

По ее словам, один из задержанных в период с 2007 по 2008 год руководил автосервисом. По версии следствия, используя служебное положение, он предоставил банкам недостоверные сведения и похитил более 6,5 миллиона рублей. В 2014 году ему предъявили обвинение в мошенничестве, после чего он скрылся за границей. В сентябре того же года мужчину объявили в международный розыск.

Вторая разыскиваемая обвиняется в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере. По версии следствия, в 2014 году она через свое агентство путешествий продавала туристические путевки, но не исполнила договорные обязательства перед клиентами, причинив им значительный ущерб.

"В результате взаимодействия, организованного по каналам Интерпола, разыскиваемые задержаны на территории Королевства Камбоджа. Сегодня они переданы представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", – отметила Волк.

Ранее в Парагвае сотрудники полиции арестовали 54-летнего гражданина России Александра Малинко, который пытался провести банковскую операцию с поддельным местным удостоверением личности.

Инцидент произошел в отделении Национального банка развития (BNF) в городе Ита. Сотрудница банка заметила, что предъявленный документ не проходит требуемые уровни защиты.