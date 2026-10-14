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14 октября, 12:19

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La Nación: россиянина с фальшивым удостоверением личности задержали в банке Парагвая

Россиянина с фальшивым удостоверением личности задержали в банке Парагвая

Фото: телеграм-канал SHOT

В Парагвае сотрудники полиции арестовали 54-летнего гражданина России Александра Малинко, который пытался провести банковскую операцию с поддельным местным удостоверением личности. Об этом сообщила газета La Nación.

Инцидент произошел в отделении Национального банка развития (BNF) в городе Ита. Сотрудница банка заметила, что предъявленный документ не проходит требуемые уровни защиты.

Прибывшие на место правоохранители использовали биометрическую систему CABIS, которая установила настоящую личность мужчины. Запрос в Интерпол показал, что россиянин не числится в международном розыске.

Сейчас Малинко находится под стражей в департаменте идентификации Национальной полиции для проведения расследования. Задержание произошло на фоне активизации Парагваем борьбы с поддельными документами в рамках региональной инициативы "Сеть Афина".

Ранее россиянина и гражданина Ирана экстрадировали в Россию из ОАЭ. Они находились в розыске по каналам Интерпола. В частности, россиянина разыскивали по делу о мошенничестве и организации преступного сообщества. Гражданин Ирана, в свою очередь, был учредителем коммерческой организации.

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