La Nación: россиянина с фальшивым удостоверением личности задержали в банке Парагвая

14 октября, 12:19Происшествия
Фото: телеграм-канал SHOT
В Парагвае сотрудники полиции арестовали 54-летнего гражданина России Александра Малинко, который пытался провести банковскую операцию с поддельным местным удостоверением личности. Об этом сообщила газета La Nación.
Инцидент произошел в отделении Национального банка развития (BNF) в городе Ита. Сотрудница банка заметила, что предъявленный документ не проходит требуемые уровни защиты.
Прибывшие на место правоохранители использовали биометрическую систему CABIS, которая установила настоящую личность мужчины. Запрос в Интерпол показал, что россиянин не числится в международном розыске.
Сейчас Малинко находится под стражей в департаменте идентификации Национальной полиции для проведения расследования. Задержание произошло на фоне активизации Парагваем борьбы с поддельными документами в рамках региональной инициативы "Сеть Афина".
Ранее россиянина и гражданина Ирана экстрадировали в Россию из ОАЭ. Они находились в розыске по каналам Интерпола. В частности, россиянина разыскивали по делу о мошенничестве и организации преступного сообщества. Гражданин Ирана, в свою очередь, был учредителем коммерческой организации.