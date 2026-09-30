В Нижегородской области пресекли производство поддельных документов для релокантов

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Силовики пресекли в Нижегородской области деятельность местного жителя, который изготавливал поддельные документы о политическом преследовании россиян-релокантов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

Была пресечена деятельность россиянина 1997 года рождения. Он причастен к производству и реализации поддельных документов, используемых впоследствии находящимися за границей гражданами России для получения статуса политического беженца.

По информации ведомства, мужчина изготавливал фиктивные документы, содержавшие официальную символику правоохранительных и других государственных структур, за денежное вознаграждение.

У задержанного в ходе обыска изъяли более 150 печатей разных ведомств и не менее 200 комплектов поддельных документов. В их числе – постановления об административных правонарушениях, медицинские справки о получении увечий при задержании и объяснения.

В Следственном комитете России добавили, что уже завершено расследование в отношении мужчины по статье "Изготовление в целях использования и сбыт поддельных бланков". По версии следствия, обвиняемый через посредника получил такое предложение за денежное вознаграждение.

С помощью компьютерной программы он создал фальшивый бланк и внес в него заведомо ложные сведения о совершении гражданином действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России. Готовый документ мужчина отправил почтой заказчику в Нью-Йорк для последующего использования при получении статуса политического беженца.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Москве были задержаны двое подозреваемых в организации подпольного изготовления поддельных документов для легализации иностранцев. Согласно версии следствия, они изготавливали и продавали фиктивные паспорта, трудовые договоры, миграционные карты, патенты и документы о регистрации. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 327 УК РФ, подозреваемые заключены под стражу.

