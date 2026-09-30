Польша подняла авиацию из-за якобы ударов ВС РФ по Украине

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Военное командование Польши подняло в небо авиацию из-за якобы действий Вооруженных сил России на Украине. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на оперативное управление польского Генштаба.

В Варшаве заявили, что действия авиации носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности республики. При этом о нарушении польского воздушного пространства не сообщается.

Ранее в Румынии в воздух поднялись два истребителя F-16 из-за нарушения воздушного пространства. В Минобороны страны уточнили, что цель вошла в республику через район Четалкой и двигалась вдоль границы. Позднее ее сигнал пропал с радаров около населенного пункта Сомова.

Также на севере уезда Тулча объявили воздушную тревогу, которая длилась 1,5 часа. Уезд находится на востоке страны, вблизи границы с Украиной и дельты Дуная.