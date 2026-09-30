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30 сентября, 10:34

Мэр Москвы

Собянин рассказал об участии столичных педагогов в конкурсах профмастерства

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В 2026 году столичный конкурс "Педагоги года Москвы" привлек около 2,5 тысячи участников. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Лауреаты конкурса представляют город на всероссийских состязаниях, включая "Учитель года России" и "Воспитатель года России".

"Педагогам доступны широкие возможности для повышения квалификации. Важнейшим инструментом профессионального роста стали смотры и конкурсы", – отметил мэр.

В этом году Москва также приняла первый тур заключительного этапа конкурса "Воспитатель года России". В столицу приехали 86 лучших дошкольных педагогов из разных регионов страны. Столицу представил воспитатель билингвальной группы школы № 1210 Павел Дементьев.

Кроме того, для педагогов школ и колледжей ежегодно проводится метапредметная олимпиада "Московский учитель", а для специалистов дошкольного образования и творческих коллективов – фестиваль педагогических идей "От 3 до 7".

Ранее 4 столичные школьницы завоевали медали международной экологической олимпиады, которая прошла в Сириусе. Россию на соревновании представляли пять участников, в копилке сборной – одна золотая, две серебряные и две бронзовые награды.

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