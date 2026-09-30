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30 сентября, 11:00

Политика

В Пентагоне объявили о завершении военной операции США в Ираке

Фото: 123RF.com/warpress

Пентагон объявил о завершении США и их союзниками в Ираке военной операции "Непоколебимая решимость" по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, признана террористической организацией и запрещена в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

"Поэтапный вывод сил и техники коалиции с авиабазы в Эрбиле знаменует успешное завершение военной миссии по разгрому "Исламского государства" в Ираке", – заявил помощник американского военного министра по связям с общественностью Шон Парнелл.

При этом США ожидают, что после вывода американских сил власти Ирака возьмут вопросы обеспечения безопасности на себя и самостоятельно избавятся от остатков террористической группировки. Именно на правительстве страны будет лежать основная ответственность за решение оставшихся проблем, подчеркнули в Вашингтоне.

Парнелл добавил, что американская сторона продолжит сотрудничать с Багдадом и партнерами для того, чтобы группировка на иракской территории не восстановилась. По его словам, Вашингтон поддерживает сильный и независимый Ирак, который защищает свои границы и граждан.

Ранее стало известно, что Иордания, Ирак, Ливан и Турция договорились начать совместную с Сирией операцию по борьбе с "Исламским государством". Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади подчеркнул, что группировка представляет опасность для всего мира.

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