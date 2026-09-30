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30 сентября, 11:21

Общество

Численность зубров в России за год выросла на 337 особей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поголовье зубров в России за год увеличилось на 337 особей и достигло 3 408. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Приокско-Террасного государственного заповедника.

Всего в мире в настоящее время насчитывается 13 055 зубров. Из них 10 668 живут на воле, 669 – в полувольных условиях на огороженных территориях, еще 1 718 – в неволе.

По данным Международной родословной книги зубров за 2025 год, тройка лидеров по численности выглядит так: Польша – 3 491 особь, Россия – 3 408, Белоруссия – 2 985. Годом ранее в мире было 12 209 зубров, а Россия занимала первое место с 3 071 особью.

В заповеднике отметили, что Среднерусская популяция остается самой крупной вольноживущей группировкой зубров в мире – ее численность достигла 1 681 особи.

В России зубр находится под особым контролем государства и входит в число 17 приоритетных видов, восстановление которых ведется по нацпроекту "Экологическое благополучие". В его рамках разрабатываются стратегии защиты животных от браконьеров и восстановления популяций в исконных местах обитания.

Ранее молодь рыбы вернулась в реки Тюменской области после массовой гибели, вызванной нехваткой кислорода во время летнего паводка. Официальной информации о восстановлении популяции в Туре и Тоболе пока нет, но рыбаки рассказали, что молодь уже встречается в реках. При этом на Тоболе уже наблюдается любительское рыболовство.

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