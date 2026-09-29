29 сентября, 17:16Регионы
Молодь рыбы появилась в реках Туре и Тобол в Тюменской области
Фото: 123RF.com/bayazed
Молодь рыбы вернулась в реки Тюменской области после массовой гибели, вызванной дефицитом кислорода во время летнего паводка. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил начальник управления по животноводству департамента агропромышленного комплекса региона Рустем Бетляев.
По его словам, официальных данных о восстановлении популяции в Туре и Тоболе пока нет.
"По сообщениям от рыбаков-любителей, в том числе и на интернет-ресурсах, молодь уже встречается в реках, а на Тоболе уже вовсю идет любительское рыболовство", – сказал Бетляев.
Наиболее вероятной причиной этого, по мнению специалиста, может быть скат рыбы и ее молоди с верховьев рек. С падением уровня воды рыба спокойно расселяется по бассейну.
В августе сообщалось, что в реках Тюменской области полностью погибла рыба. Кормовая база водоемов была потеряна на 95%. Кроме того, помимо рек Туры и Тобол, частичную гибель рыбы зафиксировали в реках Иртыш, Тавде и Исети. При этом отмечалось, что у Росрыболовства имеется комплексная программа по восстановлению ценных видов.