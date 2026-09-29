ВОЗ подтвердила случаи заражения чумой в шести странах за последние шесть лет

Фото: depositphotos/diegograndi​

За последние шесть лет с 2019 по 2025 год Всемирная организация здравоохранения подтвердила случаи заражения чумой в шести странах. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"В общей сложности ВОЗ получила сведения о 3 847 случаях с подозрением на заболевание и 423 летальных исходах, что соответствует показателю летальности 11%", – говорится в сообщении.

Большинство случаев было зарегистрировано в Демократической Республике Конго и на Мадагаскаре, где чума в ряде районов остается эндемичной. Отмечается, что чума может встречаться и в странах, не сообщающих о случаях заболевания.

По мнению экспертов ВОЗ, ключевыми инструментами профилактики чумы являются непрерывный эпидемиологический надзор за популяциями животных и своевременное купирование очагов инфекции. Данные меры критически важны для ранней диагностики, ограничения распространения патогена и предотвращения эпидемических катастроф.

Ранее сообщалось, что ведомство в оперативном режиме отслеживает санитарно-эпидемиологическую обстановку в мире на фоне сообщений о вспышке легионеллеза в Австрии. Возбудителем инфекции является бактерия Legionella pneumophila – микроорганизм становится опасен при попадании в искусственные водные системы.