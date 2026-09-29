Семья нашла гроб во время отдыха на реке в ХМАО

Фото: MAX/"Ural Mash"

Семья с детьми обнаружила гроб в реке во время отдыха недалеко от города Пыть-Яха в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает Ural Mash.

По информации СМИ, во время катания на квадроциклах вместе с детьми взрослые заметили в воде необычный предмет. Чтобы проверить находку, отец семейства зашел в реку и обнаружил, что это гроб. Испугавшись, мужчина выбрался на берег и вызвал полицию.

При осмотре обнаружилось, что тела в гробу нет. Полиция устанавливает, каким образом гроб оказался в водоеме.

Ранее в Румынии на территории кладбища была обнаружена братская могила с телами умерших от COVID-19. Захоронение маскировали под склеп. В результате раскопок нашли человеческие кости и мешки с неразложившимися телами, а даты на них совпадают со временем пандемии. Останки изъяты румынской полицией.

