29 сентября, 17:39Происшествия
Пожар на месте крушения военного самолета Ту-95 в Амурской области потушили
Фото: МАХ/Baza
Пожар, возникший на месте крушения военного самолета Ту-95 в Амурской области, потушили. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главном управлении МЧС.
Крушение военного самолета произошло 29 сентября. Воздушное судно упало в безлюдной местности в районе села Красноярова Мазановского района.
Ту-95 выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. В результате шесть членов экипажа погибли, один получил травмы и был доставлен в медучреждение.
После авиакатастрофы на месте крушения возник сильный пожар. По предварительной информации, причиной крушения мог стать взрыв топлива на борту.
Для установления всех обстоятельств происшествия к месту катастрофы вылетела комиссия ВКС России.
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