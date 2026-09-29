Пожар на месте крушения военного самолета Ту-95 в Амурской области потушили

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Пожар, возникший на месте крушения военного самолета Ту-95 в Амурской области, потушили. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главном управлении МЧС.

Крушение военного самолета произошло 29 сентября. Воздушное судно упало в безлюдной местности в районе села Красноярова Мазановского района.

Ту-95 выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. В результате шесть членов экипажа погибли, один получил травмы и был доставлен в медучреждение.

После авиакатастрофы на месте крушения возник сильный пожар. По предварительной информации, причиной крушения мог стать взрыв топлива на борту.

Для установления всех обстоятельств происшествия к месту катастрофы вылетела комиссия ВКС России.