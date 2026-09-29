Разбившийся в Амурской области военный самолет выполнял учебный полет

Фото: телеграм-канал "112"

Военный самолет Ту-95, потерпевший крушение в Амурской области, выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что Ту-95 упал в безлюдной местности. В результате шесть членов экипажа погибли, а один получил травмы и был доставлен в медучреждение.

Для установления всех обстоятельств происшествия к месту катастрофы вылетела комиссия ВКС России.

О крушении военного самолета ранее сообщали СМИ. Уточнялось, что воздушное судно рухнуло в районе села Красноярова Мазановского района Амурской области.

После авиакатастрофы на месте крушения возник сильный пожар, который уже ликвидируют пожарные службы. По предварительной информации, причиной крушения мог стать взрыв топлива на борту.

