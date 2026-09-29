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29 сентября, 16:41

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Page Six: умер актер из сериала "Как я встретил вашу маму" Деннис Хаскинс

Умер актер из сериала "Как я встретил вашу маму" Деннис Хаскинс

Фото: Getty Images/Greg Doherty

Американский актер Деннис Хаскинс, известный по ролям в сериалах "Как я встретил вашу маму" и "Безумцы", скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает издание Page Six.

По данным журналистов, в последние годы актер страдал болезнью Паркинсона.

Хаскинс родился в 1950 году в городе Чаттануга, расположенном в американском штате Теннесси. До актерской карьеры он работал музыкальным менеджером.

Узнаваемым на телевидении Хаскинс стал благодаря роли директора Белдинга, которую исполнял в проектах "Доброе утро, мисс Блисс", "Спасенные звонком" и "Спасенные звонком: Новый класс". Он также снимался в сериалах "В Филадельфии всегда солнечно", "Западное крыло" и других. Всего за карьеру актер сыграл свыше 100 ролей.

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