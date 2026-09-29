29 сентября, 17:25Общество
Туман с видимостью 200–700 метров опустится на Москву 30 сентября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице ночью и утром в среду, 30 сентября, местами ожидается туман с видимостью от 200 до 700 метров. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
Автомобилистов призвали быть предельно внимательными, а также строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее синоптики прогнозировали, что теплая погода сохранится в столичном регионе до среды. Уже ночью 30 сентября местами в регионе ожидаются заморозки. В целом в Москве температура составит 4–6 градусов тепла.
При этом Москва может встретить октябрь с температурой выше обычных для этого месяца значений. По предварительным данным, средняя температура воздуха в столице будет превышать климатическую норму примерно на 1–1,5 градуса.
Синоптик рассказал о погоде в столичном регионе в начале октября