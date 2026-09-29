Главу Бурятии Алексея Цыденова прооперировали в республиканской больнице в Улан-Удэ

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Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что перенес операцию в республиканской больнице имени Семашко в Улан-Удэ и взял отпуск до 10 октября. Политику удалили желчный пузырь, в котором образовался камень.

"На пару недель снижу активность. Взял отпуск до 10 октября. Займусь здоровьем. <...> Видимо, неправильный режим работы и питания привел к такому. Лежу, восстанавливаюсь", – написал глава республики в MAX.

Цыденов отметил, что решил оперироваться в Улан-Удэ, потому что "дома даже стены помогают". Глава региона добавил, что у него "был выбор", однако он решил, что пройти лечение дома будет лучше.

После отпуска глава Бурятии планирует поучаствовать в открытии туристической тропы в Иволгинском районе вместе со скульптором и художником Даши Намдаковым. Мероприятие состоится 11 октября. Он отметил, что в регионе ждут "много больших гостей".

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что по настоянию врачей "убыл" на реабилитацию. По его словам, медики пообещали завершить все процедуры за 1,5 недели. Кроме того, Хинштейн продолжает контролировать ситуацию и поддерживает связь с коллегами, несмотря на отъезд из региона.

