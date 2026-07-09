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09 июля, 17:37

Происшествия

Первый замгубернатора Курской области Александр Чепик попал в ДТП

Фото: телеграм-канал "Курская область"

Первый заместитель губернатора – председатель правительства Курской области Александр Чепик попал в ДТП во время рабочей поездки в Конышевский район. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Сам Чепик в аварии не пострадал, отметили в правительстве. Однако травмы получили 5 человек, включая 15-летнюю девочку. Пострадавших доставили в больницу. Медики уже оказывают им всю необходимую помощь.

По предварительным данным, с машиной первого замгубернатора области столкнулись несколько автомобилей.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, добавили в УМВД по региону. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Действиям участников аварии будет дана правовая оценка.

В январе текущего года в ДТП во время рабочей поездки в этот же район пострадал губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, были сложные погодные условия, из-за которых на одном из участков дороги машину занесло на обочину.

Губернатор рассказал, что получил перелом бедренной кости и перенес операцию. В начале февраля Хинштейн продолжил лечение дома. Позднее он сообщил, что будет проходить реабилитацию в специализированном профильном федеральном центре в Москве.

В апреле глава региона вернулся в Курскую область, завершив курс реабилитации. 20-го числа он полноценно вошел в рабочий режим.

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