Фото: kremlin.ru

Западные арбитражи принимают неправовые решения в отношении российских компаний, указал Владимир Путин на встрече с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергеем Катыриным.

Глава ТПП рассказал президенту, что Лондонский и Стокгольмский арбитражи в ходе разрешения коммерческих споров работают против российского бизнеса. Путин указал, что эти действия неправовые.

"Да, они политически мотивированы", – согласился с президентом Катырин.

По его словам, российский арбитраж в 2025 году рассмотрел суммарно 923 дела, из них международный арбитраж – 337 дел. Катырин указал, что в 10% из международных дел участниками процесса являются не российские субъекты, а представители других стран, пришедшие в отечественный арбитраж.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявлял, что Запад заморозил активы России, Кубы, Венесуэлы, Ирака, Ирана, КНДР, Ливии и Афганистана на сумму около 590 миллиардов долларов. Шойгу выражал уверенность в том, что руководители стран смогут сделать правильные выводы о хранении средств на Западе.

