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24 июня, 17:31

Политика

Медведев заявил, что Россия заготовила меры по ответному изъятию иностранных активов

Фото: kremlin.ru

Российская сторона готова ответить на возможное изъятие своих активов за рубежом путем конфискации иностранных финансов на своей территории. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Политик указал на то, что процесс изъятия отечественных активов происходит в настоящее время, а также заверил, что власти государства уже предусмотрели соответствующие меры.

Ранее Владимир Путин заявил, что отношение к ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) может стать поводом для изъятия активов на Западе. По словам главы государства, речь о недобросовестной конкуренции. Например, в РФ причиной такого решения был украинский конфликт, а в других случаях на такое решение может повлиять ситуация на Ближнем Востоке или конфликты в Африке.

Вместе с тем президент указывал, что любая страна может потерять доступ к собственным активам, если они будут размещены в долларах, евро или в рамках западной финансовой инфраструктуры.

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