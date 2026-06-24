Пилот упавшего на Кубани вертолета Ми-2 погиб

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Пилот, который управлял упавшим на Кубани вертолетом Ми-2 сельхозавиации, погиб. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Славянского района.

"Произошло падение вертолета в районе платной дороги хутора Прикубанского Анастасиевского cельского поселения", – уточняется в сообщении.

Представители ГУ МЧС по Краснодарскому краю добавили, что информация о произошедшем поступила в дежурную часть в 16:20 24 июня. На месте ЧП находятся 21 специалист и 8 единиц техники.

Ранее сообщалось, что данный вертолет проводил сельскохозяйственные работы. По информации СМИ, на борту был один человек. На место крушения выехали следователи. Проводятся первоначальные следственные действия.

До этого самолет Zlin-42 упал в Сергиево-Посадском городском округе Московской области. На борту находились летчик-испытатель Петр Тутакин и еще один человек. Оба погибли. Известно, что бортом управлял Тутакин.

Одна из версий произошедшего – ошибка пилотирования. По факту случившегося завели уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.