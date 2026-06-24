Собянин: еще три направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Средства ПВО Минобороны уничтожили еще три БПЛА, которые летели на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – добавил градоначальник.

Атака на столичный регион началась в среду, 24 июня. В настоящее время известно о сбитии 14 вражеских беспилотников.

В связи с этим аэропорт Внуково начал обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами. В районе авиагавани действуют временные ограничения на использование воздушного пространства.