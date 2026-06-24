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24 июня, 18:26

Происшествия

В Люберцах спасли мужчину, застрявшего на проводах между столбами ЛЭП

Фото: МАХ/"ГКУ МО "Мособлпожспас"

Спасатели сняли с проводов 37-летнего мужчину, застрявшего между столбами линии электропередачи в Люберцах Московской области. Об этом рассказали представители ГКУ "Мособлпожспас".

Случай произошел в поселке Томилино. Мужчина кричал и просил о помощи.

"Местные жители не могли самостоятельно помочь человеку и вызвали экстренные службы", – сказано в сообщении. ‍

Спасатели из 232-й и 303-й пожарно-спасательных частей Мособлпожспаса прибыли на место ЧП. Специалисты взяли автолестницу, подвели ее под пострадавшего, а затем поместили его на платформу спецтехники.

Мужчину удалось снять. Его передали бригаде скорой помощи и сотрудникам полиции.

Ранее в Тюмени соседи спасли мужчину, который стал стучаться им в потолок. На место вызвали спасателей, врачей и полицию. Когда дверь в квартиру вскрыли, специалисты увидели лежащего на полу 82-летнего пенсионера. Ему понадобилась госпитализация.

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