Science Daily: предки человека начали использовать огонь около 1,8 млн лет назад

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Предки современного человека начали применять огонь в южноафриканской пещере Вандерверк около 1,07–1,79 миллиона лет назад. Об этом сообщил журнал Science Daily.

Международная группа ученых под руководством доктора Лиоры Кольски Хорвиц из Еврейского университета в Иерусалиме и профессора Майкла Чазана из Университета Торонто применила новый подход к обнаружению следов горения в ископаемых костях.

Исследователи обнаружили повторяющиеся признаки огня в глубине пещеры, куда не могли проникнуть природные пожары. Такие следы, по словам Хорвиц, найти сложно, они едва заметны.

В рамках работы специалисты протестировали сотни крошечных ископаемых костей, оставленных совами, применив метод люминесценции – кости, испытавшие сильный нагрев, начинают светиться под воздействием определенных волн света. Благодаря этому удалось избежать разрушения находок.

Кроме того, обугленные фрагменты находились в археологическом слое, связанном с ашельской культурой и, предположительно, с деятельностью человека прямоходящего.

По мнению авторов исследования, древние люди тогда еще не умели добывать огонь самостоятельно и использовали пламя, возникшее естественным путем, например от удара молнии или в результате лесных пожаров в саванне. Также находки указывают на то, что гоминиды целенаправленно приносили огонь вглубь пещеры на расстояние примерно 30 метров от входа и поддерживали его некоторое время.

"Эти открытия показывают, что ранние люди не были просто пассивными наблюдателями природных пожаров. Они активно взаимодействовали с огнем и включали его в свою жизнь", – отметила Хорвиц.

Использование огня давало ранним людям ряд преимуществ. Среди них – защита от хищников, поддержание тепла и приготовление пищи. Ученые также выдвинули версию, что в качестве топлива могли использоваться, в частности, погадки сов, чем объясняется наличие следов термического воздействия на костях мелких грызунов.

Согласно данным журнала, это открытие сдвигает сроки преднамеренного использования огня и дополняет результаты исследований 2012 года, когда в той же пещере были зафиксированы следы применения пламени возрастом примерно в 1 миллион лет.

Ранее группа ученых получила официальное разрешение от турецких властей на проведение исследований формации Дюрупинар – геологического образования возле горы Арарат, считающегося останками библейского ковчега. Исследователи для изучения аномалий намерены использовать георадар, тепловизоры, неразрушающее бурение и подземный дрон.