Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель Астраханской области напал с молотком на сожительницу сына, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Инцидент произошел 14 июня в одном из домов, расположенных в селе Марфино Володарского района. Там между мужчиной и сожительницей его сына возник словесный конфликт. Во время ссоры злоумышленник ударил женщину молотком в область головы и рук.

"Довести преступный умысел, направленный на причинение смерти потерпевшей, подозреваемый не смог, поскольку его противоправные действия были пресечены его сыном", – уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее мужчина избил прохожего в Москве. Потерпевший подошел к незнакомым людям, после чего началась ссора, в результате которой злоумышленник ударил оппонента в голову. Затем он его толкнул, а когда последний упал – продолжил бить руками по голове. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали.