Мужчина избил прохожего в ходе конфликта на улице в центре Москвы

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Мужчина избил прохожего в ходе конфликта на улице в Петроверигском переулке в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Отмечается, что потерпевший подошел к незнакомым ему людям, после чего возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес мужчине удар в голову. Также он толкнул его, а когда последний упал – продолжил избивать руками по голове.

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи определили, что ему был нанесен тяжкий вред здоровью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Злоумышленник задержан. Им оказался 24-летний уроженец Ульяновска. Его отправили в СИЗО. Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее полиция начала проверку после того, как мужчина избил подростка в подъезде одного из домов во Владивостоке. Правоохранители установили, что пострадавший 14-летний мальчик шел в подъезде вместе со своим младшим братом.

При заходе в лифт между старшим ребенком и неизвестным мужчиной произошел конфликт, в результате последний напал на подростка. По словам матери потерпевшего, злоумышленник также напугал ее младшего сына. Родителям пострадавшего вручат направление на судмедэкспертизу для определения степени тяжести причиненного вреда.

