Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 10:20

Происшествия

Мужчина избил прохожего в ходе конфликта на улице в центре Москвы

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Мужчина избил прохожего в ходе конфликта на улице в Петроверигском переулке в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Отмечается, что потерпевший подошел к незнакомым ему людям, после чего возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес мужчине удар в голову. Также он толкнул его, а когда последний упал – продолжил избивать руками по голове.

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи определили, что ему был нанесен тяжкий вред здоровью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Злоумышленник задержан. Им оказался 24-летний уроженец Ульяновска. Его отправили в СИЗО. Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее полиция начала проверку после того, как мужчина избил подростка в подъезде одного из домов во Владивостоке. Правоохранители установили, что пострадавший 14-летний мальчик шел в подъезде вместе со своим младшим братом.

При заходе в лифт между старшим ребенком и неизвестным мужчиной произошел конфликт, в результате последний напал на подростка. По словам матери потерпевшего, злоумышленник также напугал ее младшего сына. Родителям пострадавшего вручат направление на судмедэкспертизу для определения степени тяжести причиненного вреда.

"Московский патруль": подросток поставил ребенка на колени в Подмосковье

Читайте также


происшествиягород

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика