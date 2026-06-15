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15 июня, 12:25

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Baza: в Москве молодой человек заступился за избиваемую женщину и остался виновным

В Москве молодой человек заступился за избиваемую женщину и остался виновным – СМИ

Фото: MAX/SHOT

В Москве молодой человек заступился за избиваемую на улице женщину, после чего его сделали виновным, сообщил канал Baza в MAX.

По данным СМИ, инцидент произошел на Новослободской улице. Мужчина в ходе конфликта начал бить жену по лицу на глазах у прохожих. Тогда 23-летний свидетель Амир решил защитить ее.

Когда агрессор переключился на молодого человека, для защиты последний применил перцовый баллончик, после чего нанес мужчине удар ногой по голове. В итоге женщина заступилась за своего мужа.

После произошедшего супруги обратились в полицию и написали на прохожего заявление. На него составили административный протокол, он начал поиски адвоката.

Ранее мужчина избил свою девушку на улице в Заинске. Издевательства длились несколько минут до прибытия полиции, при этом злоумышленник угрожал свидетелям, которые пытались его остановить. В результате правоохранители возбудили уголовное дело по трем статьям.

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