Риелтор Свиридов назвал логичным ограничение срока льготной ставки по семейной ипотеке

Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке могут ограничить 15 годами с 1 июля 2026 года, сообщили СМИ. Какие еще изменения ждут желающих приобрести недвижимость и как на это отреагирует рынок, разбиралась Москва 24.

Новые условия

Льготную ставку по семейной ипотеке могут распространить только на 15 лет кредита, следует из проекта правил предоставления банкам компенсации недополученных доходов. Точкой отсчета станет дата подписания договора, оформленного после 1 июля 2026 года.

Планируется, что по истечении этого срока заемщиков будут переводить на рыночные условия. Рассматривается вариант, при котором расчет новой ставки будет происходить по формуле "ключевая плюс 2%" для обычных квартир и "ключевая плюс 2,5%", если речь идет об индивидуальном жилищном строительстве.

Среди других возможных изменений – повышение ставки по семейной ипотеке до уровня "ключевая плюс 3–3,5%" для не оформивших регистрацию по месту жительства в течение 271 дня после получения займа. Ранее подобные правила действовали только для арктической и дальневосточной ипотеки, сообщает газета "Известия".

Кроме того, обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода. Согласно проекту правил, с 1 июля значения будут различаться в зависимости от числа несовершеннолетних детей и субъекта РФ, где приобретается жилье.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей предлагается следующая градация: для семей с одним ребенком ставка составит 12%, с двумя детьми – 10%, с тремя – 8%, с четырьмя – 6%, с пятью и более – 4%. В остальных регионах – от 2% до 10% в зависимости от количества детей.

Кроме того, 6% хотят сохранить для заемщиков, оплативших первоначальный взнос в 50% от стоимости квартиры. Это правило будет действовать во всех регионах и при любом количестве детей. Плюс ко всему, как только семья подтвердит рождение следующего ребенка, ипотечную ставку пересчитают, сообщили СМИ.

Обсуждаются также дифференцированные лимиты на размер кредита. Для столичных регионов максимальная сумма может составить 12 миллионов рублей для семей с одним ребенком, 15 миллионов – с двумя детьми и 18 миллионов – с тремя и более. В остальных субъектах РФ лимиты будут ниже: 6, 8 миллионов и 10 миллионов соответственно.

Ранее Госдума приняла закон об ипотечных каникулах для семей с двумя и более детьми. Продолжительность льготного периода составит до 1,5 года, тогда как прежде срок был ограничен 6 месяцами, плюс нужно было соблюсти дополнительные условия. Закон коснется и сделок, оформленных до вступления новых положений в силу, пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Больше не инвестиция?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Цель обсуждаемых решений – сокращение бюджетных трат на субсидирование и обслуживание льготной ипотеки, отметила в разговоре с Москвой 24 заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

"На мой взгляд, гигантские расходы возникли в результате предыдущих решений, в первую очередь правительства и Банка России, которые не показали своей эффективности", – рассказала она.

По словам парламентария, вопрос перевода семей на рыночную ставку после 15 лет выплат кредита с депутатами никто не обсуждал. Кроме того, многие в Госдуме не поддерживают варианты дифференциации ставок, опубликованные в СМИ.

"Решение о втором и следующих детях принимается как раз молодыми семьями, у которых уже есть один ребенок. Именно им нужно свое жилье, чтобы расширяться. Даже существующие условия, к сожалению, порой не позволяют приобрести квартиру с использованием льготной ипотеки", – уточнила Разворотнева.

Она привела в пример Москву, где на данный момент лимит по семейной ипотеке составляет 12 миллионов рублей. В пределах этой суммы чаще всего можно приобрести однокомнатное жилье, указала депутат.





Светлана Разворотнева заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ О каком втором или третьем ребенке идет речь, если семья может рассчитывать только на такую квартиру? Эту ситуацию нужно менять. На мой взгляд, необходимы радикальные меры, и те деньги, которые государство планирует вкладывать, стоит направлять не в субсидирование льготной ипотеки, а в прямые субсидии семьям. Например, на съем жилья, наращивание доступного наемного жилья для людей со средними и низкими доходами.

Она высказала опасение, что в случае с подъемом ставки для семей с одним ребенком ухудшится покупательский спрос. По оценке депутата, если в столице около половины квартир приобретается без кредита, то в регионах большая часть жилья в новостройках реализуется за счет льгот.

"Стройка там абсолютно встанет, и это скажется на состоянии экономики, рабочих местах в регионах, налогах и так далее", – уточнила она.

Также Разворотнева раскритиковала предложение сохранить ставку 6% для тех, кто на старте внес половину стоимости жилья.

"Все эти меры приводят к тому, что ипотека становится доступной узкому кругу людей, в первую очередь тем, у кого хорошие доходы, кто сможет выплатить в короткий срок и у кого есть первоначальный взнос. Но это ненормально, мы должны за счет бюджета помогать в первую очередь тем, кто не может решить свои жилищные проблемы рыночными способами", – резюмировала она.

Однако риелтор Олег Свиридов в беседе с Москвой 24 напомнил, что никакой официальной информации по нововведениям в рамках семейной ипотеки пока нет.

"Изменения окажут свое влияние, но важно разделить две составляющие – первичный рынок и вторичный, потому что обсуждаемые нововведения касаются покупки новостроек. При этом значительное количество семей, у кого было это право, уже им воспользовались, не так много осталось тех, кто этого не сделал", – обратил внимание эксперт.

Кроме того, раньше семейную ипотеку многие рассматривали как инвестиционный продукт и просчитывали доходность. В новых условиях она вряд ли останется таковой, предположил специалист.

"Мера будет предназначена для тех, кому действительно необходимо решать вопрос с увеличением жилплощади", – добавил риелтор.





Олег Свиридов риелтор Если ее ограничат даже сроком в 15 лет, с точки зрения государства это логично. Для конечного пользователя средний срок погашения ипотечного кредита в России – в районе 7–8 лет. Поэтому все, кто настроен закрыть этот вопрос, в эту программу попадают и им будет выгодно ей воспользоваться.

Что касается вторичного рынка, те, кто продает свою недвижимость, зачастую используют эти деньги для первоначального взноса при покупке новой, в том числе в рамках семейной ипотеки. Однако, если нет возможности взять ее на выгодных условиях, продавец становится менее мотивированным. В таких условиях он может, например, отложить сделку или сдавать квартиру в аренду, добавил Свиридов.

