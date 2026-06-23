Госдума приняла закон об ипотечных каникулах до 1,5 года для семей с детьми

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Госдума приняла федеральный закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Об этом председатель ГД Вячеслав Володин сообщил в своем канале в МАХ.

По его данным, сейчас в России проживают 24,5 миллиона семей, в которых воспитываются около 30 миллионов детей. При этом у более чем у 45% родителей растут 2 и более детей.

Согласно новому закону, при рождении второго или последующих детей родители смогут воспользоваться кредитными каникулами по ипотечным договорам. Продолжительность льготного периода составит до 1,5 года. Раньше семьи с детьми могли претендовать на отсрочку платежей по ипотеке только на 6 месяцев и при соблюдении ряда дополнительных условий.

Володин отметил, что принятые нормы позволят поддержать семьи, столкнувшиеся с трудностями при выплате ипотечного кредита. При этом действие закона будет распространяться и на договоры, заключенные до вступления новых положений в силу.

"Наша задача – создавать условия, чтобы в стране было как можно больше семей с детьми. От этого зависит будущее России", – подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил преобразовать программу материнского капитала в бессрочную меру поддержки, а также расширить возможности ее использования. Парламентарий напомнил, что программа действует с 2007 года и ее неоднократно продлевали, последний раз – до конца 2030 года.