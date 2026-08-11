Средства ПВО сбили 931 БПЛА и 12 авиабомб ВСУ за сутки

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 931 беспилотный летательный аппарат и 12 управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что все цели были сбиты.

Ранее российские войска ударили по предприятиям военной промышленности и транспортно-логистическим центрам в Киеве и Запорожье. В частности, в столице Украины удалось поразить терминал "Новой почты", используемый для хранения и распределения товаров двойного назначения.

Также был поражен транспортно-логистический центр "Киев-3", известный как офисно-складской комплекс "Сан-парк". На его складах находилось до 15 тысяч ударных БПЛА.

До этого ВС России нанесли удар по теплоэлектростанции в Одессе и по семи электроподстанциям. Кроме того, бойцы уничтожили инфраструктуру газового месторождения "Бугроватое" в Сумской области.

