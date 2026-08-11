Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 12:28

Политика

Средства ПВО сбили 931 БПЛА и 12 авиабомб ВСУ за сутки

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 931 беспилотный летательный аппарат и 12 управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что все цели были сбиты.

Ранее российские войска ударили по предприятиям военной промышленности и транспортно-логистическим центрам в Киеве и Запорожье. В частности, в столице Украины удалось поразить терминал "Новой почты", используемый для хранения и распределения товаров двойного назначения.

Также был поражен транспортно-логистический центр "Киев-3", известный как офисно-складской комплекс "Сан-парк". На его складах находилось до 15 тысяч ударных БПЛА.

До этого ВС России нанесли удар по теплоэлектростанции в Одессе и по семи электроподстанциям. Кроме того, бойцы уничтожили инфраструктуру газового месторождения "Бугроватое" в Сумской области.

Российские военнослужащие заняли еще два села в ДНР

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика