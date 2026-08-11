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11 августа, 12:19

Экономика

Начался финальный отбор брендов для летних арт-павильонов "Сделано в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Столичные предприниматели могут подать заявки на участие в финальной волне ротации летних арт-павильонов "Сделано в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Заявки принимаются с 11 по 16 августа. При отборе учитываются сезонность товаров, ценовой сегмент и соответствие тематике торговых площадок.

Соосновательница и креативный директор бренда вязаного трикотажа Надежда Новикова рассказала, что планирует принять участие в последней волне ротации проекта "Сделано в Москве". В рамках проекта компания представит осеннюю коллекцию изделий для взрослых и детей.

По словам Новиковой, проект дает возможность рассказать о себе и жителям, и гостям города.

"Мы недавно присоединились к программе по продвижению локальных брендов и уже отмечаем первые результаты. Меры поддержки в виде сезонных проектов и отраслевых выставок особенно ценны для нас", – рассказала Новикова.

Этим летом в семи арт-павильонах, включая флагманскую площадку на Болотной площади, продукцию представляют более 500 локальных брендов. Посетители смогут найти здесь одежду и аксессуары, детские товары, предметы декора, сувениры и другую продукцию московских производителей.

Чтобы воспользоваться бесплатными мерами городской поддержки, предпринимателям необходимо присоединиться к проекту по продвижению локальных брендов "Сделано в Москве". Участниками могут стать самозанятые, индивидуальные предприниматели, а также представители малого, среднего и крупного бизнеса.

Сейчас проект объединяет более 7,5 тысячи участников. На его сайте представлено свыше 36 тысяч товаров, созданных в столице.

Ранее сообщалось, что около 1,3 тысячи российских и зарубежных брендов планируют принять участие в восьмой Московской неделе интерьера и дизайна. Мероприятие состоится с 13 по 16 августа. При этом более 840 компаний присоединится к нему в онлайн-формате.

Один этаж выставки отведут под комплексные стенды с готовыми интерьерными решениями, в том числе под арт-пространство "Сделано в Москве".

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