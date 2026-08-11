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11 августа, 12:24

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BZ: ЕК не может определить, кто заплатит за кредит Украине на 90 миллиардов евро

ЕК не может определить, кто заплатит за кредит Украине на 90 миллиардов евро – СМИ

Фото: depositphotos/mariakarabella

Европейская комиссия не может определить, кто будет платить по кредиту Украине на 90 миллиардов евро, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Berliner Zeitung.

Депутат Европарламента Фабио Де Маси спросил об этом у Еврокомиссии. В полученном им ответе указано, что сейчас нет возможности определить ни размер субсидии на покрытие долговых расходов, ни сумму, ни даже то, будет ли этот инструмент использоваться в бюджетном процессе на 2027 год.

Из-за этого нельзя понять, какое государство понесет ту или иную часть обязательств по кредиту.

"Очевидно, что Европейская комиссия даже не знает, какую сумму должны заплатить государства – члены ЕС за кредит Украине", – подчеркнул Де Маси.

Он также отметил, что кредиты послужат "конфликту на истощение" и приведут к обогащению коррумпированных олигархов.

В апреле Совет Евросоюза завершил процедуру утверждения финансирования Киева на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. При этом в мае представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари указывал, что Украина и Евросоюз не подписали три ключевых документа, которые были необходимы для выделения кредита.

Несмотря на это, в июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС собирается выделить Украине еще около 45 миллиардов евро. В июле стало известно, что совет исполнительных директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Украине транша в размере 690 миллионов долларов.

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