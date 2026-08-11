Верховный суд разъяснил действие ОСАГО при отсутствии вины участников ДТП

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Верховный суд России рассмотрел спор о страховой выплате после аварии и указал, что для применения норм об ОСАГО необходимо установить виновника происшествия. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу высшей судебной инстанции.

Поводом для разбирательства стал иск автовладельца к страховой компании о взыскании недоплаченного возмещения, а также к администрации Волгограда, где произошло ДТП, о компенсации убытков. Авария случилась на участке, где дорожный знак "Уступите дорогу" был закрыт кроной дерева. По мнению истца, именно это привело к ДТП.

Страховщик выплатил только половину суммы, объяснив это тем, что степень вины участников не установлена. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону истца: со страховой компании взыскали недоплаченное возмещение, а с городской администрации – убытки и судебные расходы.

Страховщик оспорил эти решения в Верховном суде, настаивая, что страховой случай не наступил, поскольку вина водителей не доказана, а действия администрации не подпадают под регулирование ОСАГО. Коллегия по гражданским делам Верховного суда согласилась с доводами страховой компании.

В определении отмечено: при взаимодействии источников повышенной опасности гражданская ответственность возникает только при наличии вины одного из участников. В данном случае вина водителей не установлена, поэтому оснований для страховой выплаты нет.

При этом суд указал, что причиной ДТП стало ненадлежащее содержание дорожной инфраструктуры и обязанность по возмещению ущерба должна быть возложена на администрацию города в полном объеме. Дело направлено на новое рассмотрение.

Ранее Центробанк России разработал несколько изменений для ОСАГО, включая возможность супругам погибших участников СВО оформлять страховой полис до завершения процедуры вступления в наследство.

Для оформления ОСАГО нужны будут лишь документы, выданные нотариусом. В настоящее время при отсутствии завещания оформить право собственности на авто можно спустя 6 месяцев.

