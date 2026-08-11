Число погибших при землетрясении в Колумбии возросло до 224 человек

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Число погибших в результате землетрясения в Колумбии возросло до 224 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Колумбии утром 10 августа. Его эпицентр находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Оно стало самым сильным в стране за последние 10 лет.

Подземные толчки ощущались в Боготе и нескольких регионах Эквадора. Правительство Колумбии объявило режим чрезвычайной ситуации национального масштаба. В 32 городах был объявлен красный уровень тревоги.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Перейре, а также в департаментах Валье-дель-Каука и Чоко. Наибольшее количество жертв ранее зафиксировали в Кали и Перейре. Поисково-спасательные работы продолжаются.